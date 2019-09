Inglaterra vs. Bulgaria EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por las Eliminatorias Eurocopa 2020

Inglaterra vs. Bulgaria EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la quinta jornada del grupo A de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en el Wembley Stadium desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports.

Inglaterra vs. Bulgaria se miden en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (Foto: AFP)

El duelo entre Inglaterra vs. Bulgaria será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020.

Los ‘Tres leones’ regresan a la acción en el camino que brindará la clasificación al torneo de selecciones del próximo año. Los ingleses recibirán en casa este sábado 7 de septiembre al cuadro búlgaro.

Hasta aquí, Inglaterra solo ha jugado dos compromisos en el grupo A. El cuadro dirigido por el entrenador Gareth Southgate aplastó a República Checa y Montenegro por 5-0 y 5-1, respectivamente.

Luego, los ingleses cumplieron sus deberes en la primera edición de la UEFA Nations League. En semifinales perdieron en la prórroga contra Holanda (3-1), pero se quedaron con el tercer lugar tras vencer a Suiza en la tanda de penales (6-5).

"Somos competitivos contra cualquier equipo, pero cualquier equipo es capaz de vencernos. Tenemos que esforzarnos por mejorar la mentalidad del equipo”, aseguró Southgate en la antesala del duelo.

“Tenemos que ocuparnos de la clasificación. En los últimos años, hemos comenzado a formar un equipo emocionante que, con suerte, jugará con un estilo al que los aficionados adoren”, añadió el DT de Inglaterra.

Por su lado, la selección de Bulgaria está realizando una pésima campaña en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020: cuatro partidos jugados con dos derrotas, la misma cantidad de empates para cerrar la tabla del grupo A.

Inglaterra vs. Bulgaria: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Inglaterra vs. Bulgaria: posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Chilwell, Henderson, Winks, Mount, Sterling, Kane, Rashford.



Bulgaria: S. Popov, Nedyalkov, Bozhikov, Goranov, Milanov, Slavchev, Sarmov, Ivanov, Despodov, I. Popov.



Inglaterra vs. Bulgaria: ¿Cómo llegar al estadio?