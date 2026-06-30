Por Redacción EC

Inglaterra vs Congo EN VIVO: sigue aquí el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

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  • Cómo llega Congo al partido contra Inglaterra

La selección de República Democrática del Congo acabó en el tercer puesto del Grupo K con cuatro puntos, los mismos que le valieron para pasar de ronda como uno de los mejores terceros de la competencia. Su debut fue auspicioso al empatar 1-1 ante Portugal de Cristiano Ronaldo, para luego caer 1-0 ante Colombia y vencer en la tercera jornada por 3-1 a Uzbekistán. ‘Los Leopardos’ quieren hacer historia en la actual edición de la copa del mundo y para ello tendrán que derrotar a Inglaterra para seguir con vida en el torneo. 

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  • Cómo llega Inglaterra al partido contra Congo

La escuadra inglesa, capitaneada por Harry Kane, pasó a 16avos de final del Mundial como líder del Grupo L con siete puntos. El elenco de los ‘Tres leones’ debutó con un triunfo 4-2 sobre Croacia, luego empató 0-0 contra Ghana y cerró su participación en fase de grupos con un cómodo 2-0 ante Panamá. Los ingleses sueñan con ganar la copa del mundo, pero saben que para lograr ese gran objetivo tienen que ir etapa por etapa, venciendo al rival que se les pongo al frente. Inglaterra tiene un título mundial, aquel que consiguió en el torneo que organizó en el año 1966.

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  • Canales que transmiten el Inglaterra vs Congo en Sudamérica 

En el resto de países de Sudamérica, el partido de Inglaterra vs. RD Congo será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

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  • Canales que transmiten el Inglaterra vs Congo en Perú

Si te encuentras en Perú, el choque Inglaterra vs. RD Congo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ por cable y streaming.

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  • Horarios del partido Inglaterra vs. Congo

Perú: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Argentina: 13:00

Uruguay: 13:00

Brasil: 13:00

Paraguay: 13:00

Chile: 12:00

Venezuela: 12:00

Bolivia: 12:00

México: 10:00

Estados Unidos: 12:00 (GMT-4), 11:00 (GMT-5), 10:00 (GMT-6), 9:00 (GMT-7) y 8:00 (GMT-8).

España: 18:00 

Inglaterra: 17:00 

RD Congo: 17:00

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El árbitro del encuentro Inglaterra vs Congo será el jordano Adham Makhadmeh. 

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El encuentro comenzará a las 11 am (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Atlanta, en Estados Unidos. 

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Las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sigue en esta nota toda la previa y las incidencias de este interesante partido. 

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