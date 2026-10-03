Inglaterra dio una auténtica lección de efectividad ofensiva para golear 7-0 en su visita a Croacia este sábado en Rijeka, en la tercera jornada de la Liga de Naciones europea.

Harry Kane (8′, 53′) y Bukayo Saka (45, 68) firmaron sendos dobletes, mientras que Jude Bellingham (21′), Anthony Gordon (39′) y Morgan Rogers (87′) completaron la impresionante victoria de los Tres Leones en un partido en el que no dejaron de rugir.

Croacia, que ya había sido goleada 4-1 en casa de España el martes, sufrió así la derrota más abultada de su historia, que hasta ahora era un 6-0 encajado en territorio de La Roja en otro partido de la Liga de Naciones.

En la clasificación del grupo A3, Croacia se quedó tercera con tres puntos, mientras que Inglaterra está ahora igualada a seis unidades con España, que ganó en las dos primeras jornadas y recibe en el último turno del día a República Checa (4º, sin puntuar).