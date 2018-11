Inglaterra pasó la prueba del homenaje a Wayne Rooney y venció por 3-0 a Estados Unidos en un amistoso disputado en Wembley pero con un ojo puesto en Croacia, donde el combinado balcánico venció a España dejando abiertas las opciones del grupo de la Liga de Naciones.

Inglaterra necesitará ganar a Croacia el próximo domingo (14:00 GMT) para pasar a la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, una derrota les llevaría al descenso, mientras que con un empate se mantendrían.

Este jueves, los goles de Jesse Lingard, Trent Alexander-Arnold y Callum Wilson brillaron en los honores a Rooney, quien cumplió su partido 120 con la selección.

Inglaterra goleó 3-0 a Estados Unidos en la despedida de Wayne Rooney. (Video: beIN Sports)

El delantero inglés saltó al campo, antes del pitido inicial, acompañado por sus tres hijos y recibió una placa conmemorativa de manos de Harry Kane. Aunque no pudo marcar, jugó media hora y se despidió de Wembley en una velada creada para él.

Estados Unidos fue un espectador más en Wembley, uno de esos que desafió al frío de Londres y que no escogió pasarse por el O2 a ver a Roger Federer. El templo inglés fue escenario de cómo la Inglaterra de Gareth Southgate maniató y torturó a los estadounidenses durante veinte minutos.

Veinte minutos lleno de internadas por ambas bandas, con dos laterales como Ben Chilwell y Alexander-Arnold que no encontraban oposición. El lateral del Leicester City encontró un compañero de andanzas en su banda izquierda, Jadon Sancho.

Titular por primera vez con los 'Tres Leones', el del Borussia Dortmund exhibió descaro y se atrevió a desbordar, aunque el fallo en el último pase impidió una aún más temprana marca inglesa.

Transcurridos 24 minutos de partido, Christian Pulisic, ante un gran escenario en el que mostrarse, tuvo el gol americano.

Aprovechó un desbarajuste total en la defensa inglesa y con una suerte de autopase se plantó delante de Jordan Pickford. A la definición con pierna derecha le faltó la misma precisión que a Sancho en sus cabalgadas. Se estrelló en Pickford y enterró las posibilidades de una Estado Unidos que encajó dos mazazos instantes después.

Otra jugada por banda izquierda dio con Dele Alli pegado a línea de cal. El del Tottennham Hotspur vio desmarcado a Lingard en el pico del área. El extremo recibió y telegrafió una parábola a la escuadra que supuso el escopetazo de salida al encuentro.

Rotos los nervios, Estados Unidos perdió el poco orden que acumulaba y una serie de rechaces dentro del área terminaron con Alexander-Arnold empalando desde perfil derecho. 2-0 y partido finiquitado.

A partir de ahí, la mayor atracción volvió a ser Wayne Rooney y cuándo decidiría Southgate darle entrada. El momento llegó en el minuto 58. Saltó al campo, con el '10' en la espalda, le entregaron el brazalete y recibió una sonora ovación del público, que le saludó con diversas pancartas y carteles en su honor.

A cada pelota que cogió, el público le alentaba para que probase el disparo, pero el tercer tanto no llevó su firma, el debutante Wilson empujó a las redes un envío de banda derecha zanjando el 3-0 definitivo.

Pasada la prueba y rendido el homenaje, Inglaterra se jugará su futuro en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo domingo cuando reciba a Croacia en Wembley. Los ingleses dependen de sí mismos, por lo que una victoria les mete en la fase final de la competición. El problema para ellos es que Croacia está en la misma situación.



PREVIA



Inglaterra y Estados Unidos se verán las caras en un enfrentamiento que marcará el adiós del histórico Wayne Rooney. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Wembley.

Inglaterra vs. Estados Unidos: horarios del partido



Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.



Wayne Rooney, que acumula 119 apariciones con la selección inglesa, jugó su último partido en el 2016, en el encuentro frente a Escocia por las Eliminatorias rumbo al Mundial. Y ahora, el 'Bad boy' tendrá la chance de volver a vestir la camiseta de los 'Tres leones' contra el combinado del país que lo ha acogido. Recordemos que el delantero milita en el DC United tras dejar el Everton.

"He visto durante dos años el talento que teníamos con estos jóvenes jugadores. Pensaba que el éxito llegaría no en esta, sino en la próxima Copa del Mundo. Demostraron que me equivocaba haciéndolo tan bien (en Rusia)", comentó Rooney sobre la gran participación de su selección en el reciente Mundial, en el que llegó a semifinales.

Inglaterra -que chocará con Croacia el domingo por la UEFA Nations League- venció a España por la misma competencia, en octubre pasado. En tanto que Estados Unidos empató a un gol ante Perú en un amistoso en Connecticut.

Inglaterra vs. Estados Unidos: probables alineaciones

Inglaterra: Jack Butland; Kyle Walker, Joe Gomez, John Stones, Ben Chilwell; Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Ross Barkley; Jadon Sancho, Harry Kane y Raheem Sterling.

Estados Unidos: Brad Guzan; DeAndre Yedlin, John Brooks, Matt Miazga, Jorge Villafaña; Timothy Weah, Marky Delgado, Tyler Adams, Kellyn Acosta, Christian Pulisic; Josh Sargent.