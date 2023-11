Inglaterra vs. Malta en vivo online gratis se verán las caras este viernes 17 de noviembre del 2023 por la novena jornada del Grupo C de la fase eliminatoria de la Eurocopa 2024 en Wembley, Londres. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 2:45 p.m. (hora local) y 4:45 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por los canales de ESPN y UEFA TV, y vía streaming mediante Star Plus. Los ‘Tres Leones’ se ubican en la primera casilla y tienen su clasificatoria asegurada; por su lado, los malteses han perdido todos los encuentro, un registro que los ubica en la cola del grupo.