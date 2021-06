Inglaterra vs. República Checa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo D de la Eurocopa, este martes 22 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras un amargo empate ante Escocia, Inglaterra cerrará la fase de grupos ante República Checa, con el objetivo de ganar, para avanzar a octavos de final como líder. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Wembley.

Inglaterra vs. República Checa: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

De ganar a la República Checa, los de Gareth Southgate liderarán el Grupo D y se medirán al segundo clasificado del F, es decir, seguramente Portugal, Alemania o Francia. Un hueso duro de roer ante el que se medirían en casa, mientras que si pasan como segundos, empatando o perdiendo contra los checos (siempre y cuando no gane Escocia a Croacia), se enfrentarán al segundo del Grupo E, en estos momentos Eslovaquia, pero con posibilidades de que sea España, Polonia o Suecia.

La duda es significativa para Inglaterra, que, sin embargo, ya ha recibido suficientes críticas en esta Eurocopa, sobre todo por su incapacidad para generar fútbol ofensivo, por lo que otro tropiezo ante una selección a priori inferior no puede ni plantearse.

Si Inglaterra rozó el cinco en la victoria ante Croacia, ni siquiera aprobó contra Escocia, donde los de Steve Clarke desnudaron las carencias de un equipo que sufre mucho en ataque estático y que prioriza el no recibir goles antes que marcarlos.

Eso sí, Inglaterrra ya sabe lo que es golear con suficiencia a la República Checa en Wembley. Hace más de dos años le clavó una ‘manita’ a un equipo que repite con seis jugadores de aquella cita. Más diferente fue su último choque a finales de 2019, cuando fueron los ingleses los que se llevó la sorpresa de caer en Praga por 2-1.

A los checos les vale un empate, por lo que se espera un planteamiento menos atrevido que ante Croacia y Escocia. Sus resultados ya han mejorado las expectativas en esta Eurocopa, por lo que todo lo que llegue contra Inglaterra será bienvenido. También será un duelo de goleadores o, mejor dicho, entre uno que golea, Patrick Schick, goleador de la competición con tres tantos, y otro al que se le espera, como Harry Kane, que suma cero tantos en dos partidos.

El delantero del Tottenham ya ha sido confirmado en la titularidad para el partido, en un gesto de confianza por parte de Southgate, que sabe que las opciones inglesas pasan por que Kane esté en forma y haciendo goles. Si los ‘Tres Leones’ no han sido capaces de dar su mejor versión es en parte por el mal momento que atraviese Kane.

El mensaje por parte de Inglaterra ha sido el mismo desde el pitido final contra Escocia. “Podemos jugar mejor”, dijo Kieran Trippier este domingo. Y con esa consigna buscarán este martes una primera plaza que si bien puede no favorecerles en el cruce, es necesaria para apagar incendios.

Inglaterra vs. República Checa: probables alineaciones

Inglaterra: Pickford, Tripper, Mings, Stones, Walker, Rice, Phillips, Mount, Sancho, Kane y Foden.

República Checa: Vaclik, Boril, Celustka, Kalas, Coufal, Soucek, Holes, Darida, Jankto, Masopust y Schick.

Con información de EFE.

