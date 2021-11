Inglaterra vs. San Marino EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, este lunes 15 de noviembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TNT Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

VIDEO RECOMENDADO

Harry Kane cerró un hat-trick con tremenda pirueta en el partido entre Inglaterra y Albania por las Eliminatorias. (Fuente: ESPN)

La selección de Inglaterra tiene todo a su favor para sellar su clasificación al Mundial de Qatar, cuando visite a la modesta San Marino. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Serravalle.

Inglaterra vs. San Marino: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:45 p.m

Colombia - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Paraguay - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m. - TNT Sports y GUIGO

España - 8:45 p.m.

Tras la goleada (5-0) sobre Albania, los ingleses quedaron a nada de inscribir su nombre a la próxima cita mundialista. Para ello, el elenco dirigido por Gareth Southgate necesita al menos un punto, algo más que probable.

El reciente viernes, Inglaterra dio una exhibición de fútbol y lo coronó con un abultado resultado conseguido apenas en la primera parte. Hubo un ‘hat-trick’ de Harry Kane y goles de Jordan Henderson y Harry Maguire.

Inglaterra registra siete triunfos, dos empates y ninguna derrota, colocándose en la cima de la serie, con 23 puntos, tres más que Polonia, que sería la selección que iría al repechaje.

Para este compromiso, Southgate echará mano de algunos elementos que han tenido menos oportunidad de jugar. Así lo reveló el seleccionador en la previa.

“Sí, haremos bastantes cambios, pero lo que hemos hecho bien en el pasado ha sido seguir ofreciendo un buen rendimiento incluso con esos cambios”, indicó en rueda de prensa.

Por otro lado, Southgate lamentó que su equipo no haya enfrentado a adversarios sudamericanos: “Vamos a un Mundial sin enfrentarnos a equipos sudamericanos en los últimos tres, cuatro años. Sería bueno haber tenido esa oportunidad, pero lamentablemente no la tendremos”, comentó para TNT Sports Brasil.

Al frente estará San Marino, que viene de caer (4-0) ante Hungría y que no ha puntuado en lo que va de la competencia. El conjunto sanmarinense es colista, con nueve caídas, un gol a favor y 36 en contra.

Inglaterra vs. San Marino: últimos enfrentamientos

Las últimas cinco veces que ambos equipos se han visto las caras, la victoria le correspondió a Inglaterra. Los ‘Tres Leones’ vencieron con resultados de 5-0, 6-0, 5-0, 8-0 y 5-0.

Inglaterra vs. San Marino: probables alineaciones

San Marino: Benedettini, Battistini, Fabri, Rossi, Grandoni, Zafferani, E. Golinucci, Lunadei, Ceccaroli, Nanni e Hirsch

Inglaterra: Ramsdale, Maguire, Coady, Mings, Alexander-Arnold, Phillips, Bellingham, Chilwell, Saka, Abraham y Kane.

MÁS EN DT...