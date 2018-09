Inglaterra vs. Suiza: transmisión del encuentro se dará en blanco y negro Exactamente serán 25 segundos de la transmisión del choque entre Inglaterra y Suiza que serán en B/N, por los 25 años de 'Kick It Out', organización que lucha contra el racismo.

La Selección de Inglaterra cayó 2-1 frente a España en la Liga de Naciones (Foto: AFP). La Selección de Inglaterra cayó 2-1 frente a España en la Liga de Naciones (Foto: AFP).