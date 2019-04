La insólita respuesta de Centurión a los consejos paternales de Ruggeri

Ricardo Centurión hizo catarsis. Se quejó de la situación que le tocó vivir nuevamente en Racing, pero también tuvo un interesante diálogo con Oscar Ruggeri en el programa "90 minutos", de Fox Sports. El defensor campeón del mundo en México 86 le habló a corazón abierto, dándole consejos que nunca antes el delantero de la Academia había escuchado dan directamente. Y menos en vivo.

Ruggeri se enojó cuando escuchó de Centurión la frase: "Lo que pasa es que yo de noche no tengo sueño, entonces me gusta salir a tomar algo. Todas las noches. Me gusta salir a tomar algo con amigos. Y si un amigo mío me dice que no, que es mejor que me quede durmiendo, yo salgo igual. Le digo [quedate a dormir vos. Si no venís, salgo solo]".

El ex defensor le habló casi paternalmente, tratándole de hacer ver que si él tenía una vida más ordenada, tiene condiciones futbolísticas como para incluso jugar en Real Madrid o estar con la selección argentina en un Mundial. Y ahí se dio el siguiente diálogo:

Centurión: -Yo voy a seguir jugando al fútbol, no importa dónde.

Ruggeri: -Pero vos podés jugar en la selección. ¡No te pierdas la posibilidad de jugar un Mundial!

C: -Lo que pasa es que vos querés que me acueste a las nueve de la noche...

R: -No, yo quiero que a las nueve de la noche cenes, o a las nueve y media y que te acuestes a las 12, o a las 12.30, o a la una. Normal. No te estoy pidiendo una locura. Yo estuve en 3 mundiales. No hay nada que se le acerque a lo que sentís cuando pasa una cosa así. Nada lo que se siente estando ahí, nada. Ni lo que puedas vivir en Racing ahora, ni lo que viviste estando en Boca tampoco.

C: -Te escuché atentamente y lo tomo el consejo. Gracias.

