El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, y eso quedó evidenciado en el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu. Lo que parecía una acción controlada terminó convirtiéndose en uno de los goles más insólitos de la jornada.

Todo se originó desde el punto de penal. El arquero de Rubio Ñu logró detener el remate de Sebastián Ferreira, generando alivio momentáneo en su equipo. Sin embargo, la jugada no terminó allí y derivó en una secuencia difícil de creer.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



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En el intento por despejar el balón, un defensor rival impactó la pelota de manera desafortunada. El rebote terminó golpeando al propio Ferreira, quien estaba cerca de la acción, y el balón tomó dirección al arco, convirtiéndose en el tanto para Olimpia.

La escena, que rápidamente se volvió viral, reflejó lo impredecible del juego: de un penal fallado a un gol fortuito en cuestión de segundos. Un blooper que, más allá de lo anecdótico, terminó siendo determinante en el resultado.