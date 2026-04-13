Resumen

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Blooper tras penal terminó en gol para Olimpia.
Blooper tras penal terminó en gol para Olimpia.
Por Redacción EC

El fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, y eso quedó evidenciado en el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu. Lo que parecía una acción controlada terminó convirtiéndose en uno de los goles más insólitos de la jornada.

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