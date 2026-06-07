Curazao se robó las miradas en la previa del Mundial 2026, aunque no precisamente por una figura internacional o una gran producción. La selección caribeña sorprendió al llegar a su último amistoso en un viejo bus escolar azul, sin ventanas y con un ambiente totalmente relajado.

Mientras otras selecciones viajan rodeadas de seguridad y lujos, los futbolistas de Curazao aparecieron cantando, escuchando música y disfrutando el momento como si se tratara de un paseo entre amigos. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Ya dentro del campo, el equipo respondió con una actuación sólida y goleó 4-0 a Aruba en su despedida antes del Mundial. Curazao mostró superioridad durante gran parte del partido y dejó buenas sensaciones de cara a su histórica participación en la Copa del Mundo.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

El cuerpo técnico aprovechó el amistoso para probar variantes y darle minutos a varios jugadores que no suelen ser titulares. Más allá de la diferencia de nivel frente a Aruba, la victoria sirve como un importante impulso anímico antes del inicio de la competencia oficial.

Ahora, Curazao se enfocará en su debut mundialista frente a Alemania el domingo 14 de junio. Luego tendrá un duro desafío ante Ecuador el próximo 20 en Kansas y cerrará la fase de grupos frente a Costa de Marfil el 25.

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