Resumen

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¡Insólito! Así fue la llegada de Curazao al amistoso previo al Mundial 2026 que se volvió viral. (Foto: Instagram)
¡Insólito! Así fue la llegada de Curazao al amistoso previo al Mundial 2026 que se volvió viral. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Curazao se robó las miradas en la previa del Mundial 2026, aunque no precisamente por una figura internacional o una gran producción. La selección caribeña sorprendió al llegar a su último amistoso en un viejo bus escolar azul, sin ventanas y con un ambiente totalmente relajado.

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