Por Redacción EC

La selección de Uruguay protagonizó un episodio inesperado a pocas horas de su debut en el Mundial 2026. Cuando todo parecía listo para el estreno, un problema logístico sorprendió a la delegación y generó incertidumbre en la concentración celeste, obligando a modificar parte de la planificación previa al partido.

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