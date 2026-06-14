La selección de Uruguay protagonizó un episodio inesperado a pocas horas de su debut en el Mundial 2026. Cuando todo parecía listo para el estreno, un problema logístico sorprendió a la delegación y generó incertidumbre en la concentración celeste, obligando a modificar parte de la planificación previa al partido.

El inconveniente estuvo relacionado con la indumentaria oficial del equipo, que no llegó a tiempo como estaba previsto. Esta situación obligó al cuerpo técnico y a la organización a buscar soluciones rápidas para evitar complicaciones mayores de cara al compromiso inaugural.

A pesar del contratiempo, el plantel mantuvo la calma y continuó con su preparación habitual. Desde el entorno de la selección transmitieron tranquilidad, asegurando que el problema no afectaría el rendimiento del equipo dentro del campo de juego.

Finalmente, el episodio quedó como una anécdota en la previa del debut. Uruguay se enfocó en lo deportivo, dejando atrás el inconveniente para centrarse en su objetivo principal: comenzar con buen pie su camino en la Copa del Mundo 2026.