Un supuesto fichaje de Lionel Messi por el Corinthians sorprendió a los hinchas del fútbol brasileño durante la madrugada de este sábado. Sin embargo, el anuncio que vinculaba al capitán argentino con el equipo paulista para la temporada 2027 resultó ser falso y fue publicado tras un ataque informático a la página oficial de la institución.

Los responsables del hackeo difundieron un extenso comunicado en el que detallaban una presunta operación para incorporar al delantero, actualmente en Inter Miami. Incluso incluyeron declaraciones atribuidas al futbolista, quien supuestamente expresaba su entusiasmo por llegar al fútbol brasileño. La publicación también mencionaba una operación financiera para justificar el elevado costo de la contratación.

La intervención fue detectada poco después y el contenido falso terminó siendo retirado. En su lugar, la web del Corinthians mostró un aviso de mantenimiento mientras el equipo tecnológico del club trabajaba para recuperar el control de la plataforma. Como medida preventiva, también quedaron temporalmente fuera de servicio la página del equipo y la del estadio Neo Química Arena.

¡Insólito! Corinthians sufre hackeo y anuncia a Lionel Messi como refuerzo para el 2027.

Posteriormente, Corinthians confirmó que había sido víctima de un ataque cibernético y aseguró que logró neutralizarlo rápidamente. La institución precisó que no se habían registrado pérdidas financieras ni vulneraciones de datos o información perteneciente al club. Además, anunció que reforzaría los protocolos de seguridad de sus plataformas digitales.

El incidente ocurrió pocas horas después de la victoria del Corinthians por 2-0 ante Mirassol, por la fecha 33 del Brasileirao. Tras las revisiones técnicas correspondientes, tanto la web oficial como la plataforma del Neo Química Arena fueron restablecidas.

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