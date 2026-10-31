¡Insólito! Corinthians sufre hackeo y anuncia a Lionel Messi como refuerzo para el 2027.
¡Insólito! Corinthians sufre hackeo y anuncia a Lionel Messi como refuerzo para el 2027.
Por Redacción EC

Un supuesto fichaje de Lionel Messi por el Corinthians sorprendió a los hinchas del fútbol brasileño durante la madrugada de este sábado. Sin embargo, el anuncio que vinculaba al capitán argentino con el equipo paulista para la temporada 2027 resultó ser falso y fue publicado tras un ataque informático a la página oficial de la institución.

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