Un operativo policial en Río de Janeiro terminó con la detención de David Correa, delantero del Vasco da Gama, quien es investigado por presuntos vínculos con una red dedicada al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. La intervención fue autorizada por la justicia del estado de Espírito Santo, de donde es originario el futbolista.

El arresto se produjo en las instalaciones del club carioca. Imágenes difundidas por GloboNews mostraron al atacante, de 31 años, con ropa de entrenamiento mientras era escoltado por varios agentes policiales hasta la salida del centro de prácticas. Las autoridades no han detallado públicamente todos los alcances de la investigación.

😳🇧🇷 David, jugador del Vasco da Gama, fue DETENIDO en el centro de entrenamiento del club. La Policía lo fue a buscar mientras entrenaba. https://t.co/JsNw96bmZy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026

Esta no es la primera medida judicial que alcanza al jugador. A finales de octubre, Correa tuvo que entregar su pasaporte a la Policía por disposición de la justicia, como parte de las diligencias relacionadas con el caso. El futbolista, conocido también como DVD, llegó al Vasco da Gama en 2024.

En la temporada actual, el delantero disputó 46 encuentros y anotó seis goles con el equipo de Río de Janeiro. Sin embargo, no estuvo presente en el último compromiso del club frente a Bragantino, disputado el domingo pasado por el campeonato brasileño. Su situación judicial se mantiene bajo investigación.

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