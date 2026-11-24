La selección de Colombia consiguió su segunda victoria consecutiva en el Mundial Sub-17 de Qatar tras derrotar 2-0 a Honduras por la segunda jornada del grupo L. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos del encuentro llegó con el segundo tanto colombiano, luego de un error del arquero hondureño que fue aprovechado por Escorcia para sentenciar el marcador.

La acción se produjo cuando el guardameta Paz intentó despejar el balón, pero este terminó rebotando en Escorcia. El delantero colombiano reaccionó rápidamente, aprovechó que el arco había quedado desprotegido y empujó la pelota para establecer el 2-0 definitivo.

Escorcia aprovechó un rebote del arquero y marcó el 2-0 de Colombia ante Honduras. Foto: @DSports

El error del arquero de Honduras que aprovechó Escorcia

El segundo gol de Colombia llegó tras una jugada desafortunada para el conjunto centroamericano. Paz salió para despejar el balón, pero su intervención terminó favoreciendo al atacante colombiano, quien estaba atento a la acción.

La pelota rebotó en Escorcia y quedó a disposición del futbolista, que no desaprovechó la oportunidad para marcar con el arco vacío. La anotación desató la celebración colombiana y terminó de asegurar un triunfo importante para sus aspiraciones en el campeonato.

Colombia encontró el camino al triunfo ante Honduras

El equipo dirigido por el técnico Hurtado tuvo dificultades durante la primera mitad, en la que Honduras mostró orden defensivo y consiguió reducir los espacios para los atacantes colombianos.

Una de las ocasiones más claras llegó con Mosquera, cuyo remate fue controlado por el guardameta rival. También hubo un intento de chilena de Moreno, aunque Colombia no logró concretar sus aproximaciones.

El panorama cambió en la segunda mitad. Los movimientos desde el banco le dieron mayor profundidad al equipo y, al minuto 52, Honduras quedó con diez jugadores tras la expulsión directa de Matute.

La superioridad numérica permitió que Colombia encontrara mayores espacios. A los 75 minutos, el recién ingresado Caicedo ganó por arriba y conectó un cabezazo para abrir el marcador.

¡ERROR DEL ARQUERO Y GOL DE COLOMBIA! Paz intentó despejar, la pelota rebotó en Escorcia y con el arco solo marcó el 2-0 en el #MundialSub17EnDSPORTS. https://t.co/ogi1RDNpqh — DSPORTS (@DSports) November 24, 2026

Colombia clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub-17

Con el segundo tanto de Escorcia, la selección colombiana aseguró una victoria por 2-0 y alcanzó los seis puntos en el grupo L, producto de sus dos triunfos consecutivos.

De esta manera, el combinado cafetero consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y quedó como líder parcial de su grupo, a la espera del resultado del encuentro entre Serbia y Japón.

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