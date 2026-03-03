El Filipe Luís dejó de ser entrenador del Flamengo apenas unas horas después de una de las goleadas más llanas de la temporada: 8-0 sobre el Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca. La dirección del club confirmó la salida del exjugador y técnico en un comunicado oficial emitido tras el partido, donde también informó las salidas de su asistente Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

La decisión tomó por sorpresa incluso a hinchas y analistas, pues la victoria abultada no solo aseguró la clasificación a la final del torneo regional, sino que además representó uno de los resultados más expresivos del equipo durante el año. A pesar de ello, el desempeño general de Flamengo en la actual temporada había sido irregular, con derrotas importantes en la Supercopa de Brasil y la Recopa Sudamericana que habían encendido la alarma en la dirigencia.

O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigado pic.twitter.com/NTd9vHGnJE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

La salida de Filipe Luís se produce en un contexto de presión creciente sobre el cuerpo técnico: Flamengo acumulaba un arranque de campaña considerado uno de los peores de la última década, con resultados por debajo de lo esperado para un club con aspiraciones continentales y nacionales.

La comunión entre el exlateral izquierdo, quien inició su carrera de entrenador en el propio Flamengo tras retirarse en 2023, y la afición se había fortalecido tras la conquista de varios títulos, incluidos la Copa do Brasil, la Supercopa de Brasil, el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores en 2025. Sin embargo, los tropiezos recientes y el inicio complicado de 2026 pesaron más que el momento brillante del 8-0.

CHUVA DE GOLS! #FimDeJogo no Maracanã! O Mengão vence por 8 a 0, o Madureira e está na final do campeonato carioca! #FLAxMAD pic.twitter.com/Zt7gpV9czE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

Ahora, la dirigencia busca un nuevo técnico para asumir el equipo de cara a la final del Campeonato Carioca y la segunda mitad de la temporada, en un momento en el que Flamengo quiere recuperar la estabilidad y los resultados que históricamente lo han caracterizado.