Pese a una victoria contundente que lo metió en la final del Carioca, el club brasileño decidió cesar al técnico Filipe Luis.
Por Redacción EC

El Filipe Luís dejó de ser entrenador del Flamengo apenas unas horas después de una de las goleadas más llanas de la temporada: 8-0 sobre el Madureira en la semifinal del Campeonato Carioca. La dirección del club confirmó la salida del exjugador y técnico en un comunicado oficial emitido tras el partido, donde también informó las salidas de su asistente Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

