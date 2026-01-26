Insólito: jugador de Cruzeiro anota gol y festeja con vaso de cerveza que lanzaron desde la tribuna | VIDEO

El duelo entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, por el Campeonato Mineiro, generó atención no solo por la rivalidad entre ambos,sino también por el insólito festejo de uno de sus protagonistas: Kaio Jorge, autor de uno de los goles del partido.

A los 25′, el exdelantero de Juventus colocó el 1-0 para Cruzeiro y corrió hacia un lado de la cancha para festejar. En ese momento, desde la tribuna rival le lanzaron un vaso con cerveza que el jugador logró sostener con la mano.

En lugar de sorprenderse, Kaio Jorge reaccionó de una manera inesperada: tomó un trago antes de arrojarlo fuera del campo de juego y continuó con su celebración. El gesto fue captado por la cámaras de transmisión y ya es viral en redes sociales.

Pero no todo terminó allí. El delantero brasileño realizó un breve baile frente a la hinchada rival, lo que provocó las pifias y cánticos de la afición local. Jorge Sampaoli, DT del Atlético Mineinro, también desaprobó la acción del jugador.