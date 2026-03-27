En la antesala del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica por el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, un hecho poco habitual captó la atención durante el sorteo previo al partido. El capitán del conjunto oceánico entregó un llamativo objeto a su par jamaicano, generando sorpresa tanto en el campo como entre los espectadores.

La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al gesto. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros se preguntaron sobre el significado del objeto y si respondía a alguna tradición o costumbre previa a los encuentros.

¡INSÓLITO MOMENTO EN EL SORTEO ENTRE JAMAICA Y NUEVA CALEDONIA!



El arquero Blake no entendía la ofrenda del capitán del conjunto de Oceanía, Zeoula, antes del inicio del juego.



Se viene el duelo por el #ClasificatorioFIFAEnDSPORTS. pic.twitter.com/eIuPXKBcvB — DSPORTS (@DSports) March 27, 2026

El episodio se dio en un contexto de alta tensión, ya que ambos equipos buscan avanzar en el repechaje para acercarse a un histórico boleto al Mundial. Este tipo de partidos suelen estar cargados de nerviosismo, lo que en ocasiones da lugar a situaciones curiosas o fuera del protocolo habitual.

Más allá de lo anecdótico, el duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica es clave para las aspiraciones de ambos seleccionados, especialmente para el cuadro oceánico, que sueña con hacer historia y meterse por primera vez en una Copa del Mundo. Entretanto, el peculiar gesto ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa.