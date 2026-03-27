Resumen

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Un curioso episodio se volvió viral en la previa del repechaje al Mundial 2026, luego de que los capitanes protagonizaran una escena inesperada durante el protocolo del partido. (Foto: Juez Central)
Un curioso episodio se volvió viral en la previa del repechaje al Mundial 2026, luego de que los capitanes protagonizaran una escena inesperada durante el protocolo del partido. (Foto: Juez Central)
Por Redacción EC

En la antesala del enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica por el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, un hecho poco habitual captó la atención durante el sorteo previo al partido. El capitán del conjunto oceánico entregó un llamativo objeto a su par jamaicano, generando sorpresa tanto en el campo como entre los espectadores.

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