Las protestas en París dejaron una escena insólita para los aficionados al fútbol. En medio de los disturbios y saqueos registrados en Francia, una camiseta del Barcelona firmada por Lionel Messi fue presuntamente robada y terminó apareciendo en imágenes que se viralizaron en redes sociales. La pieza de colección, que recuerda la etapa del argentino en el club catalán, llamó la atención por su valor deportivo y simbólico.

El video que circuló en internet muestra a una persona con el rostro cubierto mientras transporta una camiseta enmarcada del exjugador del Barcelona. El cuadro incluye la firma de Messi, el escudo de la institución y fotografías que recuerdan su trayectoria en el equipo español. Las imágenes generaron numerosas reacciones entre los seguidores del campeón del mundo, sorprendidos por el destino de una pieza de este tipo en medio de los actos vandálicos.

Pero la camiseta no habría sido el único objeto relacionado con el futbolista argentino que terminó en manos de los saqueadores. También circularon imágenes de un cuadro con un brazalete de capitán firmado por Messi, otra pieza vinculada con su etapa en el conjunto azulgrana. Hasta el momento, sin embargo, no se han difundido detalles concluyentes sobre el establecimiento del que procedían los artículos ni sobre la identidad de las personas que aparecen en los videos.

❌🇫🇷 PROTESTAS EN FRANCIA: SE ROBARON UNA COLECCIÓN DE CAMISETAS DE MESSI 🔟 ▶ Durante las fuertes manifestaciones en Francia, se produjeron saqueos en tiendas y oficinas, uno de los botines que se llevaron fue una colección de camisetas encuadradas de Leo Messi https://t.co/Kubp2yYtDg — Diario Olé (@DiarioOle) October 18, 2026

Los hechos ocurrieron durante las protestas del sábado 17 de octubre, que se extendieron por París y otras ciudades francesas. Las manifestaciones estuvieron relacionadas con el encarecimiento del costo de vida y las preocupaciones por los servicios públicos. En distintos puntos del país se registraron enfrentamientos, incendios y saqueos de comercios, mientras las fuerzas de seguridad intervenían para contener los disturbios.

La aparición de los artículos de Messi convirtió un episodio de violencia en una noticia que rápidamente recorrió el mundo del deporte. Por ahora, no se ha confirmado públicamente si las piezas fueron recuperadas ni se ha informado de posibles detenidos por este robo en particular. La camiseta autografiada del argentino, uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, quedó así en el centro de una escena tan llamativa como lamentable.

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