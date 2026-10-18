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Resumen

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Un video difundido en redes sociales mostró a una persona encapuchada trasladando una camiseta del Barcelona autografiada por el astro argentino.
Un video difundido en redes sociales mostró a una persona encapuchada trasladando una camiseta del Barcelona autografiada por el astro argentino.
Por Marco Quilca León

Las protestas en París dejaron una escena insólita para los aficionados al fútbol. En medio de los disturbios y saqueos registrados en Francia, una camiseta del Barcelona firmada por Lionel Messi fue presuntamente robada y terminó apareciendo en imágenes que se viralizaron en redes sociales. La pieza de colección, que recuerda la etapa del argentino en el club catalán, llamó la atención por su valor deportivo y simbólico.

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