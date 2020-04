Mientras continúa la amenaza del coronavirus, no hay mejor decisión que quedarse en casa para evitar ser contagiado. Y qué mejor si la pasas con las personas que más quieres. Es el caso del Arturo Vidal, quien disfruta de la compañía de su novia Sonia Isaza.

La influencer colombiana compartió, el reciente sábado, una romántica imagen en Instagram, en la que se luce al lado del mediocampista del FC Barcelona, confirmando así el buen momento sentimental por el que atraviesan, y que, sin dudas, los llena de motivación.

“La foto de la discordia... ¿qué puedo decir? ¡Que este hombre me vuelve loca que lo amo por como me trata, porque es el hombre más espectacular de este mundo, buen padre, te amo! Tengo tanto más que decir! Me hace feliz y punto! y así hablen bla bla bla! Acá estoy! Nada ni nadie va dañar esto tan bonito que siento! TE AMO TE AMO TE AMO Y QUE VIVA EL AMOR!", escribió Isaza en Instagram.

Arturo Vidal y su pareja pasan los días de confinamiento en Barcelona. El mediocampista chileno, además de compartir momentos con Sonia, también cumple con las rutinas de entrenamiento que le impartieron los entrenadores del club azulgrana.

Así avanza el coronavirus en España

España afronta una nueva prórroga de quince días de la cuarentena por la epidemia de coronavirus con datos esperanzadores ya que el número diario de fallecimientos por COVID-19 cayó a 410 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 22 de marzo, hace casi un mes.

En total, 20.453 personas han muerto en España desde el inicio de la pandemia, según los datos ofrecidos este domingo por el Ministerio de Sanidad, y 195.944 se han contagiado, 4.218 nuevos desde ayer sábado. Por contra, son ya 77.357 lo pacientes curados sumando las 2.695 nuevas recuperaciones.

Se trata de un "descenso importante" en el número de fallecidos porque "de ayer a hoy se han incrementado en 410 y es la primera vez que bajamos de los 500" desde que empezó el crecimiento de decesos, destacó el portavoz sanitario para la pandemia, el doctor Fernando Simón, en su habitual rueda de prensa.

Sin embargo, “hay que tener prudencia”, advirtió, porque “aunque son 150 personas menos” respecto al incremento registrado ayer, los fines de semana siempre hay un pequeño retraso en la notificación de datos que facilitan las comunidades autónomas.