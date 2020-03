La pandemia del coronavirus generó que varios países del mundo vivan en cuarentena, con la objetivo de evitar la propagación del Covid-19. El tener que pasar tanto tiempo en casa comenzó a ser un problema, por lo que más de un personaje del fútbol se animó a compartir mensajes responsables. Uno de ellos fue René Higuita, el inolvidable arquero colombiano.

A través de historias de Instagram y Facebook, Higuita realizó un llamado a la gente para que no salga a las calles de manera particular. El exfutbolista ‘cafetero’ publicó un mensaje con mucho humor y acompañado por una icónica imagen que él mismo protagonizó en el Mundial de Italia 90.

“Hoy me han mandado mucho esta imagen... si esta foto sirve para tomar conciencia también la voy a utilizar... primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas...", se lee en la publicación. Luego del texto, aparece una fotografía de Higuita en el Mundial de 1990, cuando salió de su arco y perdió el balón. “Si te dicen que no salgas, no salgas!!”, agregó.





La imagen que puso René Higuita corresponde al partido entre Colombia y Camerún de la citada Copa del Mundo. El arquero, fiel a su estilo, se escapó de su área, salió llevando el balón con los pies y luego lo perdió. La acción acabó en el gol de Roger Milla, que significó la eliminación de la selección ‘cafetera’ entrenada ese tiempo por ‘Pacho’ Maturana.

MÁS EN DT...

El mensaje de los jugadores de Alianza Lima en tiempo de coronavirus

La locura de Ángel di María por la cuarentena por el coronavirus en Francia (19/03/2020)

La protesta de los jugadores de Gremio por no parar el fútbol en Brasil. (Foto y video: @rmedeirosre