Los problemas de vestuario que tanto se hablaron el año pasado, cuando Antoine Griezmann llegó al FC Barcelona, son temas que ahora no están presentes. Al menos así parece haberlo revelado el delantero uruguayo Luis Suárez, quien tuvo una curiosa reacción, al más puro estilo bromista, cuando en un desafío en Instagram le tocó el francés como el compañero con el que tendría más chispa.

A través de sus redes sociales, ‘Luisito’ cumplió con el reto “Which spark player are you?” de la marca Puma, empresa que lo viste a él, a Griezmann y otros jugadores en el mundo y que ha lanzado esta app para móviles que se ha vuelto viral.

Pues resulta que la respuesta a la pregunta que se hizo Luis Suárez fue Antoine Griezmann, quien sale posando en la frente del uruguayo y provocó la curiosa reacción del sudamericano. “¡No! ¡Miren quien me salió!!” exclamó en esta historia de Instagram que está dando la vuelta al mundo proque demuestra que en el vestuario azulgrana, ahora todo es buena onda.

Al estilo de Rocky Balboa

Luis Suárez está aprovechándose de las redes sociales mientras se recupera de los problemas en la rodilla que no le permitían jugar con tranquilidad y de la que decidió operarse en enero de este año. El uruguayo compartió en Instagram un video de su proceso de recuperación con la música de la película ‘Rocky’ de fondo.

Hay gran expectativa por conocer la evolución del uruguayo, quien ya trabaja sin muletas y se estima que su regreso a las canchas estaría previsto antes de tiempo.

