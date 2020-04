Iker Casillas debería aparecer en todos los recuentos realizados por el Día Internacional del Arquero, que se celebra todos los 14 de abril. El español, desde que debutó y hasta su último compromiso registrado, ha hecho historia bajo los tres palos y en el fútbol.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 compartió sus mejores emociones mediante una publicación realizada en su cuenta oficial en Instagram. En la imagen aparece un niño parado en el área chica y delante del arco.

Con esa fotografía, Iker Casillas, histórica figura del Real Madrid en los últimos tiempos, intenta explicar cómo vive un guardameta el fútbol cada vez que ingresa a un terreno de juego y se cuadra bajo los postes.

“Esta foto me la mandaron hace tiempo. Me gustó mucho. Me gustó porque refleja la realidad que a veces no se ve. Uno mismo puede llegar a olvidarse del camino recorrido cuando llegas a cumplir tus sueños. Ya desde pequeño aprendes a sentirte solo y responsable. Con frío o calor. Con lluvia o sol. Hoy es nuestro día”, destacó el ‘1’ que también atajó en el Porto de Portugal.

Enseguida, Casillas terminó haciendo referencia al tiempo que ha estado alejado de la cancha. “Hace 11 meses y 14 días que no puedo dedicarme a lo que más me ha gustado desde pequeñito, ser portero”, manifestó Iker en el cierre de la publicación hecha en Instagram.

El español sufrió un infarto de miocardio en mayo del año pasado mientras entrenaba con los ‘Dragones’. El futbolista siguió todos los procedimientos indicados, recibió el alta médica, pero desde entonces no ha podido volver a ingresar a una cancha de fútbol.

