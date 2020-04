El tiempo libre generado a causa del confinamiento para evitar la propagación del coronavirus ha provocado los futbolistas encuentren muchas maneras de divertirse. Y uno de los pasatiempos más populares, por estos días, ha sido el Tik Tok, la aplicación para crear y difundir videos cortos.

Uno de los que no se ha resistido al furor de esa herramienta es el portugués Joao Félix, quien protagonizó recientemente un gracioso video, junto con su pareja, Magui Corceiro. En las imágenes, vistas también en Instagram, el futbolista sorprende a su novia en el sofá.

Con el fondo musical de la canción infantil titulada, If You’re Happy and You Know It, el delantero de Atlético de Madrid le da golpes en las nalgas y en la cabeza a Magui, al ritmo del tema. De hecho, en Instagram, encontramos innumerables ejemplos.

El divertido video de Tik Tok que compartió Joao Félix

Así avanza el coronavirus en Portugal

Portugal suma ya 714 fallecidos por COVID-19 -27 más que ayer- y el número de positivos subió un 2,6 %, hasta las 20.206 personas, por lo que el país luso mantiene una curva de crecimiento de muertos y contagios bastante moderada.

La región más afectada sigue siendo el norte de Portugal, donde están el 60 % de los infectados y el 57 % de los fallecidos.

La ministra de Sanidad del país, Marta Temido, informó hoy en rueda de prensa de que la estrategia contra la pandemia sigue siendo la realización masiva de test, por lo que desde el 1 de abril han practicado 9.800 pruebas rápidas diarias de diagnóstico y durante la última semana repartieron 900.000 kit para la realización de dichos test.