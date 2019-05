Instagram: Messi se topó con un hincha en la calle y este, le dedicó emotiva carta al argentino

Luego de la dura eliminación del Barcelona a manos de Liverpool por Champions League, Lionel Messi quedó muy afectado y se le vio dando un paseo de lo más tranquilo como un ciudadano normal. Sin embargo, Santi Alberione interceptó al argentino para compartir un momento con él, intercambiar palabras y sacarse unas fotos.

La sorpresa de Alberione fue tal, que tras su fugaz encuentro con 'La Pulga' decidió redactarle una emotiva carta, en la que destacó momento a momento de su encuentro con el crack sudamericano.

El fanático destacó que fueron alrededor de 60 segundos el encuentro en plena calle y cerró la carta con la siguiente frase; "Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán. Hoy conocí a Messi, hoy soy el tipo más feliz del universo. Te amo pulga, gracias por ser argentino", sentenció.

15/05/2019 un día inolvidable para una persona que cree en un deportista. Si sos AntiMessi espero que ni si quiera estés leyendo esto. Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy conocí a Lionel Andres Messi, tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte.



El momento deseado llegó en Castelldefels alrededor de las 9am, veo a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo (sabia que él iba a pasar por ahí GRACIAS MAESTRO @elpibeplay ), el corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije -ahí viene La Pulga, siiii es Messi !!!!!!.



Acto seguido con mucho respeto le pido sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado; con una sonrisa en la cara me dice que sí y que no me preocupara, que no era molestia, luego firmó la remera y me pregunta si era Cordobés? a lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos . Y una carcajada sublime y HUMILDE me dice - si jaja.



Luego le volví a agradecer y reitero mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dice no te preocupes, CUÍDATE , abrazo, mano bien dada y a casa.



Fueron aproximadamente 60 segundos, pero que los sentí como una eternidad; obviamente después que se me cayeron las lágrimas de emoción.Conocí al mejor jugador de TODOS LOS TIEMPOS (a criterio mío, no para generar debate).



Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán . Hoy conocí a Messi , hoy soy el tipo más feliz del universo . Te amo pulga , gracias por ser Argentino



Pd: mi cara de no sé si estoy soñando o estoy vivo. Sin duda es la mejor foto que tengo en mis 24 años . Eterna mente agradecido @leomessi

Cabe señalar que Lionel Messi se consagró campeón de LaLiga este 2019 y que aún le queda jugar por la Copa del Rey, el próximo 25 de mayo frente a Valencia.