Es sabido que Gareth Bale es un amante del golf y que esto le ha traído muchos problemas con la hinchada del Real Madrid. Pero eso importa poco para el galés que sigue disfrutando del deporte de los palos de hierro y ahora lo ha mezclado con su amor por el fútbol. ¿Cómo? El delantero subió un video en Instagram donde se le ve dominando la pelotita con el pie y un 'wedge’ al mismo tiempo.

En un reto pocas veces visto, el galés demostró la habilidad que tiene en las piernas y la coordinación corporal que le permite, con el hierro en una mano, combinar los golpes a la pelota de golf con los pies. Y eso fuese poco, puso la pelotita a ‘dormir’ detrás de la nuca. Una locura.

Recordemos que Gareth Bale, como todo el plantel de Real Madrid, se encuentra aislado debido a la aparición de un caso de coronavirus en el plantel de básquetbol profesional. Entonces, el británico aprovecha el tiempo para jugar al golf en medio de la cuarentena.

Recordemos que hace unos días Bale también subió un video a redes sociales en el ‘Green’ donde mostró una sutileza para llevar la pelota hasta el hoyo.

Bale perfecciona su técnica en el golf mientras espera la reanudación del fútbol.

¿Le abrieron la puerta de salida?

el nivel de Gareth Bale en Real Madrid ha ido de más a menos. Ya no es el mismo de antes, no trasciende, se la pasa lesionado y por ello la dirigencia le ha bajado el dedo, abriéndole la puerta de salida. Así lo afirmó hace unos días el diario AS y el COVID-19 tendría mucho que ver.

El citado medio de la capital española mencionó a través de su edición digital que Real Madrid “se prepara para separar su camino y de Bale en el verano europeo que viene". La propagación del coronavirus “afecta deportiva y económicamente al club”, por lo que el galés tendrá que salir.

