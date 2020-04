La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha obligado a la personas que encuentren muchas maneras de entretenerse. Pasa con los futbolistas, que además de las pautas de entrenamiento que deben cumplir, comparten lo que hacen en su día a día en redes sociales, como Kylian Mbappé.

La estrella francesa del PSG publicó este jueves en Instagram cómo se divierte en la comodidad de la cocina de su casa. Kylian Mbappé demostró su precisión y simuló estar jugando básquetbol, con resultados satisfactorios, claro.

Con los gritos de aliento de sus familiares, diciendo “MVP, MVP, MVP”, Mbappé agarró motivación y, pensando ser un basquetbolista, simuló hacer un amague entre sus piernas, para luego lanzar un objeto y hacerlo caer en un cesto. Vino luego la imitación del popular festejo de la estrella LeBron James.

¿Se muda de París?

Kylian Mbappé no tiene la mejor estadía en el PSG. Su relación con Thomas Tuchel no es de las mejores y, a pesar de ser decisivo en el plantel, no tiene el peso de otras estrellas como Neymar, por ejemplo. Cree que es hora de cambiar de aires y Real Madrid es la principal alternativa.

Zinedine Zidane ya mostró su interés por contar con él. “Me gusta Mbappé”, reveló en más de una oportunidad el entrenador blanco; sin embargo, los problemas económicos entre ambos clubes podrían detener el traspaso. Kylian no quiere esperar más.

Según informa Four Four Two, el entorno del jugador ya se comunicó con el Real Madrid para mostrarle su deseo de firmar este mismo verano.

