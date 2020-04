Las transmisiones de Instagram se han convertido en el medio ideal para que las figuras del fútbol y otros deportes se confiesen. Mario Balotelli no se quedó atrás y tuvo un contacto con Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

El delantero, hoy en el Brescia de la Serie A, recordó sus primeras experiencias en el fútbol con el equipo profesional de Inter de Milán. ‘SuperMario’ reveló algunas cosas que Zlatan Ibrahimovic le decía cuando trabajaba con el primer plantel.

“Miraba a Zlatan y él me decía que dejara el fútbol, que era malo, que nunca más habría trabajado ahí”, contó Balotelli. Eso sí, el atacante aclaró que el sueco siempre fue sarcástico en todo momento.

De hecho, el propio Ibrahimovic recomendó a Mino Raiola -agente de futbolistas- que contrate al jugador que, en ese entonces, tenía solamente 16 años. “Luego habló con Raiola y le dijo que me fichara, porque era mejor que ‘Ibra”, confesó.

De otro lado, Cannavaro aseguró que quiso llevar a su compatriota al Guangzhou Evergrande, equipo de China que entrena Fabio. “Habría podido jugar sin todas las miradas puestas, como en Europa, y volver a divertirse”, desveló el ganador del Balón de Oro.

Balotelli no se quedó callado y manifestó que estuvo esperando la llamada del ex defensa del Real Madrid. A lo que él dejó en evidencia a ‘SuperMario’, quien había solicitado una buena oferta económica: “¡Pediste todo aquel dinero!”

Por último, el ‘9’ del Brescia confesó que tiene una gran relación con el entrenador de la selección, Roberto Mancini. “Si no me convoca estoy contento, porque sé que no lo haría para meterme en el banquillo. El día que yo merezca estar ahí, estaré y jugaré”, concluyó.