Por Redacción EC

El duelo entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 dejó una escena tan insólita como comentada. Cuando transcurrían 34 minutos del primer tiempo y el marcador permanecía sin goles, Luis Díaz comenzaba a convertirse en el principal argumento ofensivo del conjunto sudamericano. Su velocidad y capacidad para desequilibrar ya generaban preocupación en la defensa rival, que encontraba cada vez más dificultades para contenerlo.