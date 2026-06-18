El duelo entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 dejó una escena tan insólita como comentada. Cuando transcurrían 34 minutos del primer tiempo y el marcador permanecía sin goles, Luis Díaz comenzaba a convertirse en el principal argumento ofensivo del conjunto sudamericano. Su velocidad y capacidad para desequilibrar ya generaban preocupación en la defensa rival, que encontraba cada vez más dificultades para contenerlo.

En una de esas acciones, el atacante colombiano lanzó el balón hacia adelante para explotar los espacios y encarar a máxima velocidad. Abdukodir Khusanov leyó el peligro de inmediato y decidió cortar el avance antes de que la jugada pudiera desarrollarse. El defensor terminó derribando al futbolista cafetero y fue sancionado con tarjeta amarilla por una infracción que frenó una prometedora incursión ofensiva.

Sin embargo, la acción no terminó ahí. Producto de la velocidad y la inercia del choque, ambos jugadores se desplazaron hasta uno de los costados del campo, donde un camarógrafo realizaba su trabajo junto a la línea de juego. El trabajador de prensa recibió un golpe involuntario durante la caída y necesitó asistencia médica durante varios minutos, generando momentos de preocupación entre quienes se encontraban cerca de la escena.

La curiosa secuencia terminó adquiriendo aún más relevancia poco después. Pese a los esfuerzos de la defensa uzbeka por neutralizarlo, Luis Díaz continuó siendo una amenaza constante y acabó marcando diferencias en el partido. Minutos más tarde, el colombiano protagonizó una acción brillante que terminó inclinando el encuentro a favor de su selección, confirmando que aquella falta solo había retrasado lo inevitable.

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