Inter de Milán vs. Getafe EN VIVO chocan por los octavos de final de Europa League en el Veltins-Arena. Los dirigidos por Antonio Conte quieren clasificar a los cuartos de final del torneo, pero primero tendrán que superar a los españoles que tuvieron una gran temporada en LaLiga. Revisa el horario, la lista de canales para ver en vivo el duelo y sigue el MINUTO A MINUTO.

Inter de Milán vs. Getafe: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic, Skiriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lukaku y Lautaro.

Getafe: Soria, Damián, Djené, Etxeita, Olivera, Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom, Mata y Molina.

Inter de Milán vs. Getafe: horarios y canales del partido

Perú: 14:00 / ESPN 2

México: 14:00 / ESPN

Argentina: 16:00 / ESPN 2

Chile: 15:00 / ESPN 2

Colombia: 14:00 / ESPN 2

Ecuador: 14:00 / ESPN 2

Brasil: 16:00 / FOX Sports

España: 21:00 / GOL

Inter de Milán vs. Getafe: últimos partidos

Inter de Milán vs. Getafe: últimos enfrentamientos de ambos equipos

Previa del partido

La satisfacción por la segunda posición liguera conseguida por el Inter de Milán el pasado sábado en la Serie A italiana, algo que el cuadro milanés no alcanzaba desde 2011, fue seguida por un Antonio Conte enfurecido, que descargó la rabia acumulada en los últimos meses.

“Fue un año muy duro y complicado bajo todos los puntos de vista, también personales. Hubo muchas críticas. No me ha gustado lo que se ha hecho a estos chicos y a veces también a mí. No se ha valorado el trabajo de los chicos, no se ha valorado el mío y encontré muy poca protección por parte del club”, afirmó Conte al acabar el partido.

“Habrá que hablar con el presidente (el chino Steven Zhang), pero él está en China. No me gusta cuando la gente se sube al carro, hay que estar en el carro en los momentos buenos y en los malos y aquí lo siento pero no ha sido así”, agregó.

📸 | FOTOS



Los Nerazzurri han entrenado esta tarde para el #InterGetafe en el Arena Auf Schalke 🏟💪



La galería completa aquí 👉 https://t.co/P8yOwk2Y9h#UEL pic.twitter.com/j4w53is4Ec — Inter (@Inter_es) August 4, 2020

Unas afirmaciones duras llegadas después de que el Inter blindara su segunda posición con una autoritaria prestación en el campo del Atalanta, que acabó tercero y que podía superar al cuadro interista con un triunfo.

No es la primera vez que este año Conte muestra su malestar con su directiva, también por cuestiones de mercado, pese a que el club haya invertido cantidades millonarias para fichar al belga Romelu Lukaku (65 millones de euros), el danés Christian Eriksen (20 millones) o el marroquí Achraf Hakimi, pagado 45 millones al Real Madrid y que se incorporará al club para la próxima temporada.

Pero estas declaraciones, con el duelo contra el Getafe previsto este miércoles, han tenido enorme revuelo en Italia, donde ya se especula sobre qué deparará el futuro del Inter y de Conte.

El club siempre ha manifestado su profundo aprecio por el entrenador y es, en este momento, muy poco probable que se produzca un cambio de guía técnica al final de la temporada, aunque algunos medios no excluyen que pueda ser el propio Conte en decidir dejar el cargo.

De momento, para la plantilla interista será fundamental mantener alta la concentración para encarar la campaña europea, en la que el Inter tiene como objetivo llegar hasta el final para volver a poner sus manos en un trofeo internacional. El último triunfo se remonta a 2010, cuando el equipo del técnico portugués José Mourinho ganó la Champions League.

A nivel deportivo, el Inter obtuvo la segunda posición liguera, con la mejor defensa de la Serie A (36 goles recibidos y cuatro partidos sin encajar) y puede contar con una pareja ofensiva formada por Lukaku y el argentino Lautaro Martínez que acumulan juntos 48 goles (29 para el belga y 18 para el ‘Toro’).

