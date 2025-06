Inter Miami debutará en el Mundial de Clubes 2025, este sábado 14 de junio, ante Al Ahly en el Hard Rock Stadium de Miami. Luis Suárez, delantero del cuadro de la MLS, brindó declaraciones a pocas horas del importante duelo.

Invitado por la FIFA como equipo anfitrión de este torneo intercontinental, el Inter tiene ante sí una oportunidad inmejorable de mostrarse ante el mundo del fútbol más allá de la MLS norteamericana.

El ‘Pistolero’, ante las cámaras de El Comercio, expuso sus primeras sensaciones a poco del debut en el certamen: motivaciones, objetivos y cómo se siente volver al fútbol de alta competencia.

“Nosotros somos los jugadores que estamos seleccionados para jugar. Sabemos las restricciones que tiene la MLS que no nos deja competir a nivel económico como nos gustaría, pero toca ir al partido de mañana y competir de la mejor manera posible. Por más que haya equipos más favoritos, en la cancha somos once contra once”, indicó el delantero uruguayo.

“Lo tenemos que disfrutar con la edad que tenemos de estar volviendo a jugar un Mundial de Clubes. Creo que es algo muy lindo, que tenemos que tratar de disfrutarlo de la mejor manera posible”, agregó.

Finalmente, se refirió sobre su racha goleadora. El delantero atravesó una sequía al inicio de la temporada, pero ha logrado volver a la senda de gol en los últimos encuentros.

“Obviamente contento por el equipo más que nada. A nivel individual, tengo 38 años no me voy a estar amargando por 2, 3 o 4 partidos que no haga goles. Lo importante es el equipo, que agarre esa confianza, el ritmo, que hagamos lo que pide el entrenador. Quedamos con buenas sensaciones por los dos últimos partidos, por el nivel que tuvimos, en la parte física respondimos bien y eso es importante”, finalizó.

