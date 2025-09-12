Ver Inter Miami vs. Charlotte EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido en el Bank of America Stadium por una nueva fecha de la MLS 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV a través de MLS Season Pass transmite el partido del equipo de Lionel Messi. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

