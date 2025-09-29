Ver Inter Miami vs. Chicago Fire EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido con Lionel Messi en el Chase Stadium de Miami por una nueva jornada de la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 30 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV y MLS Season Pass pasarán el partido para todos sus suscriptores. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.