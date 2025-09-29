Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido con en el Chase Stadium de Miami por una nueva jornada de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 30 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde (hora peruana), que son las 8:30 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV y MLS Season Pass pasarán el partido para todos sus suscriptores. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS