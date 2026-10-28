Inter Miami recibe a Cincinnati con Lionel Messi por una nueva jornada de la MLS en el Nu Stadium. El partido se jugará este miércoles 28 de octubre del 2026 a partir de las 6:30 PM (hora peruana). Las Garzas vienen de tropezar 2-0 ante los New York Red Bulls. Aunque ya tienen el boleto asegurado a la postemporada, buscan asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este de cara a los Playoffs. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Inter Miami vs. Cincinnati? Apple TV transmite el partido en todo el mundo por cable y MLS Seaso Pass por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Miami.

Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO con Lionel Messi: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la MLS 2026. / Rich Storry

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Cincinnati HOY por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Cincinnati por la MLS empieza a las 6:30 PM de Perú y 7:30 PM de Miami este miércoles 28 de octubre del 2026 en el Nu Stadium.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Cincinnati no se transmite por televisión: Este encuentro no estará disponible en canales de señal abierta ni de cable tradicional (como ESPN, Fox Sports o TyC Sports).

¿Dónde ver Inter Miami vs. Cincinnati ONLINE por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Cincinnati se transmitirá en Apple TV (MLS Season Pass). Esta es la única opción legal y oficial para seguir el partido en vivo a nivel mundial de forma online. Puedes acceder al servicio a través de su aplicación en cualquier dispositivo móvil, Smart TV o desde su sitio web oficial.