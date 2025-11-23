Ver Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO HOY con Lionel Messi : mira la transmisión del partido en el TQL Stadium por la semifinal de la Conferencia Este la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Chile y Uruguay, las 4:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? El partido del Inter Miami será transmitido por MLS Season Pass, a través de Apple TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

