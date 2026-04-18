Por Redacción EC

Ver vs Colorado FC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Empower Field at Mile High por la fecha 8 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de abril de 2026, a las 3:30 p.m. (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? Apple TV y MLS Season Pass transmite el partido en Perú y toda Latinoamérica. MLS Season Pass y SiriusXM FC lo pasan en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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