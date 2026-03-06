Ver Inter Miami vs DC United EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido desde el M&T Bank Stadium por la fecha 3 de la MLS 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de marzo de 2026, a las 4:30 p.m. (hora peruana), que son las 6:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:30 PM de México y la 10:30 PM de España. ¿Dónde ver? Apple TV transmite el partido por MLS Season Pass en toda América. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

