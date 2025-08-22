Ver Inter Miami vs. DC United EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Audi Field de Washington por una nueva jornada de la MLS 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 23 de agosto de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Season Pass, a través de Apple TV, transmite el partido para todo el continente. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.