Ver Inter Miami vs. Dynamo EN VIVO HOY con Lionel Messi : mira la transmisión del partido en el Shell Energy Stadium por la segunda jornada de la MLS 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 02 de marzo de 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? MLS Pass transmite mediante Apple TV para todo los países del mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

