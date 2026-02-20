Inter Miami vs Los Ángeles FC con Lionel Messi: horarios, canales TV y dónde ver partido por la MLS 2026

Ver Inter Miami vs Los Ángeles FC EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido desde Los Angeles Memorial Coliseum por la fecha 1 de la MLS 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 9:30 p.m. (hora peruana), que son las 11:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:30 PM de México y las 3:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV transmite el partido por MLS Season Pass en toda América. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

