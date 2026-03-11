Ver Inter Miami vs Nashville EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido desde el Geodis Park por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:30 PM de México y la 12:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en toda Latinoamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

