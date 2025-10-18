Ver Inter Miami vs. Nashville EN VIVO HOY con Lionel Messi : mira la transmisión del partido en el Geodis Park por una nueva jornada de la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 4 de octubre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Chile y Uruguay, las 4:00 PM de México y la 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? El partido del Inter Miami será transmitido por MLS Season Pass, a través de Apple TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

