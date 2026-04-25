Ver Inter Miami vs New England EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Nu Stadium por la fecha 10 de la MLS 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 25 de abril de 2026, a las 6:30 p.m. (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV y MLS Season Pass transmite el partido en Perú y toda Latinoamérica. MLS Season Pass y SiriusXM FC lo pasan en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.