Inter Miami vs. New York City EN VIVO HOY con Lionel Messi : mira la transmisión del partido en el Estadio Citi Field por una nueva jornada de la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 8:30 PM de Argentina y Chile, las 7:30 PM de Estados Unidos y las 5:30 PM de México. ¿Dónde ver? Apple TV, a través de MLS Season Pass, transmite el partido en todo el mundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

