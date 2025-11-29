Ver Inter Miami vs. New York City EN VIVO HOY con Lionel Messi : mira la transmisión del partido en el Chase Stadium por la final de la Conferencia Este la MLS. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Chile y Uruguay, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? El partido del Inter Miami será transmitido por MLS Season Pass, a través de Apple TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.