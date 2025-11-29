Inter Miami vs. New York City EN VIVO con Lionel Messi: ver partido por la final de la Conferencia Este de la MLS. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Ver vs. New York City EN VIVO HOY con : mira la transmisión del partido en el Chase Stadium por la final de la Conferencia Este la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Chile y Uruguay, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? El partido del Inter Miami será transmitido por MLS Season Pass, a través de Apple TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

