Inter Miami vs. New York se enfrentarán este sábado 30 de septiembre por la jornada 30 de la MLS en el Lockhart Stadium. El partido será transmitido por las señales de Apple TV y MLS Pass. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA INTER MIAMI VS. NEW YORK

El duelo por la jornada 30 de la Major League Soccer entre Inter Miami vs. New York se disputará este sábado 30 de septiembre del 2023 en el Lockhart Stadium.

A QUÉ HORA JUEGA INTER MIAMI VS. NEW YORK

El partido entre Inter Miami vs. New York a está programado para jugarse a partir de las 18:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 17:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

EN QUÉ CANAL TRANSMITEN INTER MIAMI VS. NEW YORK

El encuentro entre Inter Miami vs. New York por la fecha 30 de MLS será transmitido por los canales de Apple TV on MLS Pass. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER INTER MIAMI VS. NEW YORK EN DIRECTO

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Inter Miami vs. New York por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en MLS Pass.

Así llega Inter Miami

Con la ausencia por lesión de Lionel Messi, el Inter Miami perdió este miércoles 2-1 ante el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, quedándose sin su segundo título desde la llegada del astro argentino.

Messi, lastrado por problemas físicos desde hace varias semanas, no se vistió de corto, al igual que el español Jordi Alba, para la final del torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos, celebrada en su estadio DRV PNK de Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El estadounidense Griffin Dorsey en el minuto 24 y el francés Amine Bassi en el 33, con un penalti forzado por el colombiano Nelson Quiñones, anotaron los goles del Dynamo, mientras el venezolano Josef Martínez descontó en el 90+2.

Los pupilos de Gerardo Martino no pudieron reponerse de la ausencia de Messi, la figura que ha catapultado a esta franquicia desde el último lugar de la MLS hasta el triunfo en la Leagues Cup en agosto y a esta final de la US Open Cup, torneo de eliminatorias equivalente a la Copa del Rey española o la FA Cup inglesa que se disputa desde 1914.

El crack de Rosario, que ya fue baja en la jornada del domingo de la liga norteamericana (MLS), fue descartado en el último momento y vio el partido con su familia en un palco a nivel de césped.

El estado físico de Messi, de 36 años, ha estado rodeado de misterio en las últimas dos semanas y el ‘Tata’ ha atribuido sus problemas a la fatiga muscular y a molestias por la cicatriz de una antigua lesión en la pierna derecha.

“No era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos”, explicó después Martino.

- ¿Regreso para la liga? -

El ‘Tata’ expresó su convencimiento de que Messi se recuperará a tiempo para sumarse a los intentos del Inter de clasificar a los playoffs de la MLS, para lo que necesita una espectacular remontada en los últimos cinco partidos, el primero de ellos este sábado ante el New York City FC.

“Sí, él va a jugar seguramente antes de que termine la liga”, afirmó. “Iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgos”.

El Inter no ha perdido uno solo de los 12 partidos en los que el ganador de siete Balones de Oro se ha enfundado la camiseta rosa.

Martino reconoció la superioridad de Houston y atribuyó el pobre desempeño de su equipo a las bajas y al desgaste físico por su frenético calendario, con 16 partidos en las últimas 10 semanas entre la US Open Cup, la MLS y la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana.

“La realidad es que íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de tantos partidos”, reconoció. “Ahora solo nos queda intentarlo en la liga, tenemos una final el sábado y otra el miércoles con viaje incluido a Chicago y el circo continúa”.

Para Houston, liderado por el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla, es el segundo título de la US Open Cup después del de 2018 y una gran alegría para una franquicia que lleva sin clasificar a playoffs desde 2017.

“Sabíamos que iba a ser difícil por las individualidades que tienen”, dijo el veterano Herrera en declaraciones a Telemundo. “Todo esto era una motivación para nosotros y lo hemos aprovechado muy bien”.