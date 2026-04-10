El Inter Miami de Lionel Messi se verán las caras ante New York RB por la fecha 7 del torneo. El equipo de Florida buscará hacerse fuerte en casa y seguir sumando en la tabla, mientras que su rival intentará dar el golpe como visitante en un partido que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs New York RB EN VIVO?

El partido entre Inter Miami vs New York RB se disputará este sábado 11 de abril en el Nu Stadium de Florida.

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 8:30 p.m.

El encuentro corresponde a la jornada 7 de la MLS 2026.

¿Dónde ver Inter Miami vs New York RB EN VIVO?

El partido se podrá ver en todo Sudamérica a través de Apple TV, mediante el MLS Season Pass, que transmite todos los encuentros de la liga.

Inter Miami vs New York RB: previa del partido

Inter Miami llega en buen momento y busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Conferencia Este. El equipo dirigido por Javier Mascherano acumula una racha positiva y viene de empatar 2 a 2 ante Austin FC.

Por su parte, New York RB atraviesa una campaña irregular y necesita sumar puntos para acercarse a la zona de playoffs en la Conferencia Este.