Inter Miami enfrentará a Orlando City este sábado 2 de mayo del 2026 con Lionel Messi por la jornada 11 del la MLS en el Nu Stadium de Miami. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Orlando City por la MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs Orlando City por la jornada 11 de la MLS 2026 empieza a las 6:15 PM de Perú este sábado 2 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:15 p.m.

8:15 p.m. España: 12:15 a.m.

¿Dónde ver Inter Miami vs Orlando City EN VIVO por la MLS 2026?

La transmisión del partido entre Inter Miami vs Orlando City EN VIVO por la jornada 11 de la MLS 2026 será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Inter Miami vs Orlando City con Lionel Messi por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami es MLS Season Pass y SiriusXM FC.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City por la MLS 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs Orlando City por la fecha 11 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City por la MLS 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs Orlando City por la fecha 11 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿Cómo ver Inter Miami vs Orlando City por la MLS 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs Orlando City por la fecha 11 del MLS 2026 lo transmite MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV.