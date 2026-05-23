Ver Inter Miami vs Philadelphia Union EN VIVO HOY con Lionel Messi: mira la transmisión del partido en el Nu Stadium por la MLS. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 24 de mayo de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? El partido será transmistido por MLS Season Pass. Para ver MLS Season Pass en 2026, necesitas usar la aplicación Apple TV, disponible en la mayoría de smart TVs, dispositivos de streaming (Roku, Fire TV), consolas de juegos, iPhone, iPad y en la web en Apple TV.

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