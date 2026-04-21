Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Inter Miami vs Real Salt Lake EN VIVO con Lionel Messi: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 9 de la MLS en el America First Field. (Foto: Getty Images)
Inter Miami vs Real Salt Lake EN VIVO con Lionel Messi: revisas los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 9 de la MLS en el America First Field. (Foto: Getty Images)
/ Greg Fiume
Por Redacción EC

Ver vs Real Salt Lake FC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el America First Field por la fecha 9 de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de abril de 2026, a las 8:30 p.m. (hora peruana), que son las 10:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 PM de México y las 3:30 AM de España. ¿Dónde ver? Apple TV y MLS Season Pass transmite el partido en Perú y toda Latinoamérica. MLS Season Pass y SiriusXM FC lo pasan en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO
Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.